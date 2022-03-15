Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не планируют принимать участие в войне россии против Украины.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту "операцию", которую россия проводит в Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости", - заявил Лукашенко.

"Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем россии с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - сказал Лукашенко