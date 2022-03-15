Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск: раскрыто его имя [ Редактировать ]
Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. Бойцы опубликовали в соцсетях фото убитого военачальника оккупантов.
Как выяснилось, он был командиром 150-й мотострелковой дивизии. Звали его Олег Митяев.
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