Российская авиация нанесла удар по бассейну "Нептун" в Мариуполе, где прятались от бомбардировок и обстрелов беременные женщины и мамы с маленькими детьми. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Теперь там под завалами, в том числе, беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм!

Сейчас невозможно установить количество жертв этих обстрелов, не говоря уже о масштабах разрушений.

В мирное время "Нептун" был тренировочной базой команды "Мариуполь" - многократного чемпиона Украины по водному поло, а также местом проведения матчей чемпионата Украины по водному поло.