В Мариуполе скинули бомбу на бассейн "Нептун", где прятались беременные и мамы с детьми (видео) [ Редактировать ]
Российская авиация нанесла удар по бассейну "Нептун" в Мариуполе, где прятались от бомбардировок и обстрелов беременные женщины и мамы с маленькими детьми. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Теперь там под завалами, в том числе, беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм!
Сейчас невозможно установить количество жертв этих обстрелов, не говоря уже о масштабах разрушений.
В мирное время "Нептун" был тренировочной базой команды "Мариуполь" - многократного чемпиона Украины по водному поло, а также местом проведения матчей чемпионата Украины по водному поло.
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