Сегодня, 17 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате чего вспыхнул крупный пожар на рынке "Барабашово".

Об этом сообщает "Суспильне. Харьков".

"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как заметно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.