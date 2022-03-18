Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь. А также продлить санкционное давление на Россию. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности Джонсон выразил поддержку Украине.

"Премьер-министр изложил дополнительную оборонную помощь, которую Великобритания намерена предоставить и обязался работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий.