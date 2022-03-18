Джонсон пообещал Зеленскому новую военную помощь [ Редактировать ]
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Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь. А также продлить санкционное давление на Россию. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
В частности Джонсон выразил поддержку Украине.
"Премьер-министр изложил дополнительную оборонную помощь, которую Великобритания намерена предоставить и обязался работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий.
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