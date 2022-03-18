Посли країн Євросоюзу обговорюють санкції проти росії [ Редактировать ]
Посли країн Євросоюзу обговорюють сьогодні санкції проти росії. Які ще обмеження можуть запровадити проти агресора? Розкаже наша Олена Абрамович із Брюсселя.
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