В зоопарке "12 месяцев" гибнут животные. Работники говорят о том, что нужны "зеленые коридоры", нужно передавать еду и дизель, и просят помочь всех, кто может.

Жизнь есть жизнь, чья бы она ни была. Отдавать ее грустно. Вчера на наших глазах от слабости и холода заснула эта красавица-тамаринка. Надеюсь, это увидят те, от кого зависит решение. Скоро по этой дороге отправится весь зоопарк.