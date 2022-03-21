Агресія рф унеможливила проведення операцій важкохворим людям [ Редактировать ]
Вторгнення російських військ майже унеможливило проведення операцій важкохворим людям. Цілі родини вимушені шукати допомоги в іноземних лікарнях. Тимчасовий прихисток в Ірландії знайшла сім'я, яка бореться з онкологією своєї маленької дитини. Про те, як невелике ірландське містечко прийняло українську родину і яку допомогу вже надали маленькому хлопчині із важким захворюванням - дивіться далі.
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