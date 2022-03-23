В Черновцах из Аллеи звезд убрали именную звезду певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек - ред.) , которая родилась в этом городе, но проживает в России.

Вместо того чтобы осудить агрессию России, Лорак молчит о нападении России на Украину и продолжает гастролировать в стране-агрессоре.

​Также черновицкий исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Горелло, который 18 марта участвовал в пропагандистском концерте в Лужниках по случаю годовщины оккупации Крыма.

"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелло за российским кораблем", - написал секретарь исполкома Сергей Добржанский.

Напомним, что Рада просит Зеленского лишить званий ряда артистов, в том числе Баскова, Лободу, Лорак и Киркорова.