В Черновцах убрали c Аллеи звезд именную звезду Ани Лорак [ Редактировать ]
В Черновцах из Аллеи звезд убрали именную звезду певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек - ред.) , которая родилась в этом городе, но проживает в России.
Вместо того чтобы осудить агрессию России, Лорак молчит о нападении России на Украину и продолжает гастролировать в стране-агрессоре.
Также черновицкий исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Горелло, который 18 марта участвовал в пропагандистском концерте в Лужниках по случаю годовщины оккупации Крыма.
"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелло за российским кораблем", - написал секретарь исполкома Сергей Добржанский.
Напомним, что Рада просит Зеленского лишить званий ряда артистов, в том числе Баскова, Лободу, Лорак и Киркорова.
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