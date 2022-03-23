Полиция возобновляет работу в Ирпене Киевской области. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирным жителям, которые еще остаются в Ирпене.

Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города. Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.