Ирпень зачищают от диверсантов (фото) [ Редактировать ]
Полиция возобновляет работу в Ирпене Киевской области. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирным жителям, которые еще остаются в Ирпене.
Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города. Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.
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