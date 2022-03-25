Велика Британія запровадить ще більше санкцій проти росії [ Редактировать ]
Ще більше військової допомоги Україні й ще більше санкцій проти Росії. Велика Британія продовжує підтримувати нашу боротьбу. На яку зброю чекати вже найближчим часом і хто з росіян поповнив чорний список - розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні.
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