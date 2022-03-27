В Тель-Авиве прошел благотворительный концерт Тины Кароль Unite for Ukraine, на котором певица собрала деньги на закупку медикаментов для больницы в Днепре.

Концерт проходил при поддержке посольства Украины в Израиле.

Было собрано 2 миллиона гривен. Деньги пойдут на нужды 4-й городской клинической больницы в Днепре.

В настоящее время эта больница стала медицинским хабом для раненых и пострадавших из Днепровской, Запорожской областей и Мариуполя.