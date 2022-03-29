Група волонтерів щодня вивозить з Ірпеня людей похилого віку, жінок і дітей, які опинилися в епіцентрі бойових дій. У багатьох вже немає будинку, який перетворився на обвуглені руїни. Багато хто втратив зв'язок з рідними, без ліків і необхідного догляду. Ми їм допомагаємо, вивозимо до Києва.

Треба залишатися людьми навіть в таких нелюдських умовах. Якщо у кого є бажання і можливість, то приєднуйтесь. Дуже потрібні каністри для бензину. Та багато чого потрібно, в тому числі і вашого співпереживання.

Підписуйтесь на наш Телеграм-канал, в якому ми щодня викладаємо звіт про нашу роботу https://t.me/irpinour.

Може бути, ви дізнаєтеся своїх рідних і близьких, з якими втратили зв'язок.

Ще пошта для зв'язку: [email protected] для зв'язку.

Це якщо у кого з'явиться бажання допомогти. Будемо вдячні всім.