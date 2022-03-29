"Ірпінь наш!": допоможи тим, хто вижив [ Редактировать ]
Група волонтерів щодня вивозить з Ірпеня людей похилого віку, жінок і дітей, які опинилися в епіцентрі бойових дій. У багатьох вже немає будинку, який перетворився на обвуглені руїни. Багато хто втратив зв'язок з рідними, без ліків і необхідного догляду. Ми їм допомагаємо, вивозимо до Києва.
Треба залишатися людьми навіть в таких нелюдських умовах. Якщо у кого є бажання і можливість, то приєднуйтесь. Дуже потрібні каністри для бензину. Та багато чого потрібно, в тому числі і вашого співпереживання.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал, в якому ми щодня викладаємо звіт про нашу роботу https://t.me/irpinour.
Може бути, ви дізнаєтеся своїх рідних і близьких, з якими втратили зв'язок.
Ще пошта для зв'язку: [email protected] для зв'язку.
Це якщо у кого з'явиться бажання допомогти. Будемо вдячні всім.
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