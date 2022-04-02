Зачистка Київщини від окупантів: розкрито подробиці [ Редагувати ]
Національна гвардія, Збройні сили України та сили територіальної оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах Київської області.
Про це йдеться в повідомленні Відділу інформації та комунікації НГУ.
Бійці НГУ разом із ЗСУ та силами оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Злагоджена і точна робота артилеристів, мінометників та інших оборонців дала змогу завдати противнику значних втрат у живій силі та техніці. Десятки одиниць спаленої техніки і сотні загиблих солдат рф - ціна, яку ворог заплатив за наші розбиті міста, вбитих українських військових і мирних місцевих, понівечені долі тисяч мешканців Київщини.
Загалом нацгвардійці взяли участь у боях та звільненні біля 20 населених пунктів на Київщині.
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