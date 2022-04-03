На мексикано-американському кордоні застрягли сотні українських біженців [ Редагувати ]
Сотні українських біженців застрягли на мексикано-американському кордоні. Британська газета The Guardian опібліковала фото українців, які розбивають табори в очікуванні дозволу на в'їзд до США як біженці.
Українські біженці поряд із представниками інших країн, живуть у небезпечних умовах і ночують у наметах, чекаючи початку імміграційного процесу.
Нагадаємо, що адміністрація Байдена пообіцяла прийняти 100 тисяч українців, які рятуються від війни. Юридичні критерії прийому біженців поки не прописані.
Водночас видання The Wall Street Journal попереджає, що США не пустили до країни жодного афганця в рамках державної програми допомоги тим, хто втік від режиму талібів і раніше співпрацював з американцями.
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