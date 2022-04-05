США таємно випробували гіперзвукову ракету - CNN [ Редагувати ]
У середині березня США таємно провели випробування гіперзвукової ракети, воно пройшло успішно. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Пентагоні.
За словами співрозмовника телеканалу, про випробування не повідомляли публічно, щоб не допустити ескалації у відносинах із Росією.
Йдеться про ракету, яка розробляється в рамках "Концепції гіперзвукової повітряно-реактивної зброї" (HAWC). Ракету запустили зі стратегічного бомбардувальника B-52 над Тихим океаном. Вона пролетіла понад 480 км на висоті понад 19,5 тис. м. Її максимальна швидкість польоту щонайменше вп'ятеро перевищувала швидкість звуку (335 м/сек - ред.), тобто понад 6100 км/год.
За даними Пентагону, на випробуваннях ракети HAWC "було виконано всі основні завдання". CNN уточнює, що вони пройшли через кілька днів після того, як Росія застосувала проти України ракетний комплекс "Кинжал".
У березні США скасували випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб зменшити ядерну напругу з Росією.
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