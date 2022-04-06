Людям найприємніший запах ванілі, причому незалежно від жодних факторів - місця проживання, звичаїв і культури. До такого висновку дійшли вчені Оксфордського університету та шведського медичного Каролінського інституту, повідомляє The Daily Telegraph.

У дослідженні взяли участь 235 добровольців з 9 різних країн світу з різними культурами, звичаями та історією, з різних верств суспільства, різного достатку тощо.

Вчені спеціально залучали до участі людей, які явно не були знайомі з запахами та ароматами, поширеними на Заході. Зокрема представників племен, які живуть полюванням і збиранням у тропічних лісах Південно-Східної Азії, корінні жителі тихоокеанського узбережжя країн Центральної Америки, що традиційно займаються рибальством, і т. і.

"Оскільки ці групи людей проживають у таких різноманітних за запахами регіонах, наприклад у тропічних лісах, на узбережжях морів, у горах, містах, ми отримуємо багато різних типів "ароматичного досвіду", - заявив Артін Аршамян із Каролінського інституту.

За його словами, традиційно вважалося, що ставлення до запахів виховується саме культурою. Але дослідження спростувало цю думку. Виявилося, що сприйняття запахів є універсальним.

Всім учасникам було запропоновано 10 різних запахів, і після знайомства з кожним із них учасник просто мав сказати, чи подобається йому цей конкретний запах чи ні. За підсумками знайомства із запахами більшість учасників дослідження вказали на аромат ванілі як на найприємніший для них запах.

Топ-5 найприємніших запахів:

ваніль,

персик,

лаванда,

гвоздики (прянощі),

троянди.

Топ-5 неприємних запахів: