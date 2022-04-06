Відступ від Київської області не означає, що голова кремля путін повністю відмовився від бажання захопити Київ. У США вважають, що росія й надалі завдаватиме повітряні й ракетні удари по всій країні. Про це повідомляє CNN.

Як відзначив високопоставлений представник оборонного відомства США, довгострокові цілі путіна наразі є незрозумілими, однак американські й європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення в Київську область все ще можливе.