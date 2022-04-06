"Путін може знову повторити наступ на Київ" - CNN [ Редагувати ]
Відступ від Київської області не означає, що голова кремля путін повністю відмовився від бажання захопити Київ. У США вважають, що росія й надалі завдаватиме повітряні й ракетні удари по всій країні. Про це повідомляє CNN.
Як відзначив високопоставлений представник оборонного відомства США, довгострокові цілі путіна наразі є незрозумілими, однак американські й європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення в Київську область все ще можливе.
Ми очікуємо, що для захисту будь-якої території, яку вона захопить на сході, росія потенційно може поширити свою силову проєкція та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей. Принаймні, такі їхні наміри та плани, - заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.
по темі
Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області
В середу, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що настане час, і буде відновлена вся лінія державного кордону України
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців трьох областей, доки є така можливість
Він додав, що особисто був свідком смертної кари кількох городян
Серед жахливих фотографій з Бучі є одна, на якій чітко видно жіночу руку з червоним манікюром