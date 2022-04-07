Лавров є співучасником злочинів, але заради миру я готовий зустрічатися - Кулеба [ Редагувати ]
Виправдання міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим бомбардування лікарні в Маріуполі й інших злочинів РФ робить його співучасником цих звірств, однак очільник МЗС України Дмитро Кулеба готовий зустрічатися з ним, якщо це необхідно для припинення війни. Про це заявив глава української дипломатії заявив після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 7 квітня.
Міністр Лавров є частиною системи президента путіна. Те, що він виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі та військові злочини, скоєні в Бучі та інших містах та селах України та називає їх фейком, робить його співучасником цих злочинів. Але я готовий зустрічатися, тому що він офіційна особа, і якщо це питання миру в Україні та припинення смертей, то я готовий зустрічатися з будь-ким.
...Я вже один раз з ним зустрічався в Анталії. У мене немає щодо нього якихось особливих почуттів, які б завадили мені з ним зустрітися знову, якщо це необхідно для припинення війни в Україні.
Глава МЗС України зазначив, що, на його думку, кожен коментар, який робить Лавров, спрямований на зрив переговорів, на їхнє блокування, а не на їхнє продовження.
по темі
Президент США Джозеф Байден в Варшаве проводит встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым
Арестович розповів, коли українська влада дізналася, що росія готує вторгнення в Україну
За час війни росії проти України російська сторона втратила близько 18 900 військових убитими
Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією. 1 квітня Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону окупантів. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі рашистської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступи в ООН