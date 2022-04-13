Японії запропонували приєднатися до оборонного альянсу AUKUS [ Редагувати ]
США, Велика Британія й Австралія пропонують Японії приєднатися до свого тристороннього оборонного альянсу AUKUS, створеного восени 2021 року. Про це повідомляє японська газета Sankei.
Держави, які входять до AUKUS, зацікавлені у використанні технологічних можливостей Токіо в створенні гіперзвукової зброї.
Неназвані чиновники розповіли, що Австралія, Великобританія та США поки що неофіційно запропонували Японії стати членом AUKUS. Творці альянсу зацікавлені у використанні технологічних можливостей Токіо в створенні новітніх засобів радіоелектронної боротьби, а також для спільної роботи в галузях кібернетики, штучного інтелекту та квантових технологій.
За даними Sankei, в уряді Японії є прихильники вступу до AUKUS, які переконані, що ця структура допоможе у протистоянні загрози Китаю. Але є й ті, хто вважає, що краще обмежитися розвитком двосторонніх відносин зі США, Великою Британією й Австралією в окремих сферах.
Про створення AUKUS оголосили у вересні 2021 року. Його назва утворена за складом учасників: Australia, United Kingdom, United States. Заявленою метою альянсу було забезпечення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. У квітні 2022-го США, Великобританія та Австралія домовилися розробляти гіперзвукову зброю.
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