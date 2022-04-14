Від 20 до 40% російських контрактників, які воювали в Україні та були виведені до Росії, відмовляються знову йти в бій. Про це повідомив засновник дослідницької групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Відмовники стають дедалі системнішим явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України. Жодного відмовника у Росії на даний момент не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності. "Дезертирством" вважається лише втеча з поля бою або співпраця з противником.

Відмова від повторної участі у "спецоперації" - це невиконання наказу, негативні наслідки якого ще треба довести, що зобов'язує звинуватити відмовника за статтею Карного кодексу.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч чоловіків на території так званої "ДНР". Однак вказані показники були виконані лише на 20%.

Нагадаємо, зо в Міноборони вважають, що росія не припинить вторгнення до України після 9 травня.