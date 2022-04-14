Драматург Бо Віллімон, відомий як сценарист американського культового серіалу "Картковий будиночок", приїхав до України, щоб зняти документальний фільм про звірства росіян на Київщині.

Мета драматурга - розповісти всьому світу правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний опір українського народу.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.