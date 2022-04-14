Сценарист серіалу "Картковий будинок" знімає документальний фільм про звірства в Бучі [ Редагувати ]
Драматург Бо Віллімон, відомий як сценарист американського культового серіалу "Картковий будиночок", приїхав до України, щоб зняти документальний фільм про звірства росіян на Київщині.
Мета драматурга - розповісти всьому світу правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний опір українського народу.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
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