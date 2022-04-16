На Львівщині ППО збила ракети рашистів - голова ОВА [ Редагувати ]
Зранку 16 квітня, російські літаки Су-35 завдали ракетні удари по Львівській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети!
Очільник Львівщини додав, що винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі (Білорусь).
Нагадаємо, що окупанти поцілили ракетами в аеродром в Олександрії на Кіровоградщині. Під ранок обстрілів зазнав і Київ. На Дніпропетровщині ракетним ударом зруйнована стара птахофабрика.
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