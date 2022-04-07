На Львівщині затримали мера, який торгував гуманітарною допомогою [ Редагувати ]
На Львівщині затримали в.о. міського голови одного із населених пунктів області, який вимагав гроші за гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, який отриманий міською радою безкоштовно від однієї з асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги.
Хабарника затримали після одержання усієї суми, яку він вимагав. Тривають невідкладні першочергові слідчі дії за фактом продажу гуманітарної допомоги та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.201-2, ч. З ст. 368 ККУ).
Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.
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