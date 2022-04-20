ФСБ арештувала "міністра внутрішніх справ "ЛНР" - розвідка [ Редагувати ]
Російська ФСБ арештувала очільника так званого "МВС ЛНР" Ігоря Корнета і запроторила до СІЗО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
На фоні невдач на фронті Москва розпочала "чистки" керівників "ЛНР". За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.
Арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави.
Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді.
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