Київська військова адміністрація просить наразі не повертатися у місто студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку. Про це повідомляє Київська ВА у Telegram.

Зазначається, що зараз помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, автівок на дорогах. Та й безпосередньої загрози захоплення столиці – немає.

ВА наголошує, що загроза для Києва не зникла, а вчорашні ракетні удари є цьому підтвердженням.

Дослівно: "Враховуючи останні події пов’язані із пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території РФ, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла.

Ми просимо не повертатися студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку!".