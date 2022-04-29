Маріуполь зараз у центрі міжнародних перемов. Так, Володимир Зеленський на спільному із генеральним секретарем ООН брифінгу заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та миттєвого втілення досягнутих домовленостей. А ще ми чекаємо і на людське ставлення до цих людей від російської федерації, сказав український президент.

Та поки людського ставлення окупанти НЕ проявляють. Рашисти і далі безжально рівняють із землею і так зруйнований Маріуполь. І скидають бомби на "Азовсталь", де знайшли прихисток і оборонці міста, і мирні люди. Більше про те, що відбувається у Маріуполі зараз - у матеріалі.

Цього пса люди кличуть - Песіль. Він справжній рятівник для мешканців маріупольського кварталу, що неподалік меткомбінату "Азовсталь". Песіль попереджає, коли розпочнеться черговий обстріл.

-Если пес бежит от тебя, то можно жить и готовить, вон там на костре стоять, дровишки подкидывать. То, что уже грады здесь летают, то это уже неважно. А если там свист, вспышка и он бежит в подьезд, то надо бежать, закрывать дверь, сидеть в перегородке и молиться, чтобы не попало.

Ті, хто ще намагається самостійно вирватися з Маріуполя, на вимогу загарбників має пройти жорстку фільтрацію. Окупанти також запровадили окремий дозвіл на перебування на вулицях міста.

Загарбники встановлюють щодня нові правила. Тепер потрапити до Маріуполя без проходження фільтрації - неможливо, навіть із боку окупованого Новоазовська. Страх і приниження відчувають ті, хто пройшов такі допити.

Артем, житель Маріуполя:

Тебя в базу ДНР вносять. Берут твои отпечатки. Фоткают тебя со всех сторон. По росту фоткают. Ты заходишь в комнату, четыре мужика стоят. Трое со мной разговаривают. Один просто наблюдает за мной, наверное, за поведением. Полтора часа вот так грузят жестко.

Вибухи у Маріуполі не припиняються вже 64 дні. Тільки за минулу ніч ворог завдав понад 30 авіаударів. Більшість із них - по "Азовсталі". Б'ють і з моря, і з танків, і з гранатометів - з боку житлових кварталів Лівобережного Маріуполя.

Павло Кириленко, Голова Донецької обласної військової адміністрації:

Були домовленості, що ворог позволяє вийти дітям з їх батьками-матерями, з їх навіть новонародженими дітьми і які перебувають на території заводу "Азовсталь" і цю домовленість підтвердила російська сторона. Втім, як виявилось, вчергове це основна мета їх була або в цей момент скористатися і здійснити штурм цього підприємства величезного, або ж скористатися цією можливістю саме взяти у полон захисників Маріуполя.

Цей бункер - "польовий військовий шпиталь" на "Азовсталі". Там чимало загиблих і поранених українських військових і цивільних. У світлі ліхтаря медикам доводиться оперувати, обробляти рани. Саме сюди влучили кілька авіаснарядів минулої ночі.

Михайло Вершинін, начальник патрульної поліції Маріуполя:

Бомбовий удар был нанесен по тому месту, где содержатся тяжело раненные. То есть, по госпиталю. Есть завалы, под завалами есть люди, есть погибшие, есть раненые.

Надавати медичну допомогу щодня дедалі складніше. Резерв медикаментів закінчується. Запасів їжі та води теж залишилося до кінця тижня. Такою ціною нині обороняється український Маріуполь.

А росіяни вже на весь світ оголосили - Маріуполь вони взяли! У так званій "ДНР" навіть роздають медалі "За визволення міста". Вона датована 21-им квітня. Відтоді окупанти намагаються створити ІЛЮЗІЮ, мовляв, Маріуполь повертається до мирного життя. Брешуть, що там працюють школи, базари, прибирають вулиці, розбирають завали, незабаром навіть громадський транспорт ходитиме. Але мирне життя на екрані російських пропагандистських каналів - лише ІЛЮЗІЯ і обман.