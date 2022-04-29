Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко виклав у мережу відео вуличних боїв у районі "Азовсталі".

Відео з останніх вуличних боїв в районі Азовсталі. Унікальне. Тому, що зазвичай ми бачимо лише тік-ток бійців з пустими вікнами. Тут - реальні наслідки спроб російських морпіхів атакувати "Азов" та наших морпіхів.

Був окупант і нема окупанта. Знову будуть казати - без втрат. Наші захисники найкращі. Перетворюють російську військову еліту на добриво. Героям Слава!