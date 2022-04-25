Окупанти продовжують штурм маріупольської "Азовсталі" [ Редагувати ]
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Російські окупанти у блокадному Маріуполі продовжують штурмувати металургійний комбінат "Азовсталь", де знаходяться мирні жителі та українські захисники. Ворог застосовує авіацію та артилерію.
Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Ворог продовжує атакувати район оборони наших сил у Маріуполі - це завод "Азовсталь", використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами. Намагаються просуватися туди штурмовими групами, тобто порушують наказ їхнього головнокомандуючого, президента Російської Федерації володимира путіна, що зайвий раз показує, з ким ми воюємо", - заявив Арестович.
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