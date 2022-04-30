Відновлення переправ під Києвом у самому розпалі. Спочатку відкрили тимчасовий міст у Романівці, за кілька днів запустили переправу у селі Стоянка. А сьогодні нове дихання отримала ще одна транспортна артерія - Варшавська траса.

Чи довго тривали роботи і яку вагу витримає свіжа переправа поблизу Гостомеля? Дізнавалися наші кореспонденти.

Цей міст, що з`єднує Гостомель та Бучу зі столицею підірвали ще 25 лютого. Він зупинив ворога й завадив його планам дістатися Києва. Майже місяць після деокупації пристоличних територій люди пересувалися цією аварійною ділянкою. А сьогодні водіїв, що повертаються додому, вже зустрічає новенька тимчасова переправа.

Роботи тут тривали дев`ять днів. Спочатку у торф`яний, примхливий ґрунт забили палі.

Олег Феценець, речник Державної спеціальної служби транспорту Міноборони:

На палі поклали металеві прогони. На металевих прогонах - брус дерев`яний і на брус, ви бачите, настил для проїзду автомобіля.

Подбали навіть про пішоходів. Для них зробили ось такі тротуари. Завдовжки міст вийшов двадцять метрів, а завширшки - вісім з половиною. Ця переправа зможе витримати навіть вантажівку, запевняють у Державній спецслужбі транспорту. Таких тимчасових мостів у регіоні запрацювало вже одинадцять.

Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації, генерал-лейтенант:

Шістнадцять ми зараз закінчуємо в цьому місяці, залишається два - ми зробили обхідні дороги і по семи ще ведуться обстеження і розміновування.

Роботи по всіх мостових переправах на Київщині обіцяють завершити до кінця травня.

Богдан Бондар, голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони, генерал-майор:

Ми вчора проїхали ще дальше на північ, в сторону Іванкова, в сторону Катюжанки й там, разом з генералом Павлюком, визначали подальший обсяг робіт - тому що є понтонні мости, які не зовсім дають можливість автобусам переміщатися. Тому ми будемо в такому тимчасовому варіанті їх відновлювати.

Переваги таких тимчасових переправ бачить й губернатор Київської області.

Олексій Кулеба, голова Київської обласної державної адміністрації:

Розвантажити транспортне навантаження, тут будуть іти маршрутки на Київ. Тобто, транспортне сполучення стане набагато простіше і набагато ефективніше.

А основний міст тимчасово законсервують.

Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації, генерал-лейтенант:

Буде відновлюватися, у свій час, при надходженні коштів, в першу чергу після того, як буде знята загроза військової агресії росії. Поки - це найкращий вихід для того, щоб кожен населений пункт мав досить таки удобну розв`язку.

А поки капітальний міст через річку Ірпінь чекають підготовчі роботи та демонтаж конструкцій - у жителів передмістя з`явилася змога безпечно дістатися столиці.