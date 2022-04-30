У Харкові зараз - велика пожежа. Близько другої ночі рашисти обстріляли один зі спальних районів міста. У що саме поцілили, і чи є жертви - подробиць наразі немає. Узагалі Харків не знав ще жодної спокійної ночі. Щодня вибухотехніки збирають там до сотні нерозірваних снарядів та мін. При чому снаряди - часто не вибухають, а від удару зариваються глибоко в землю.

Відтак - становлять велику небезпеку, бо їх не видно у траві. Міни ж - орки підступно розкидують дистанційно. Тож у зоні вибухового ризику - всі мешканці області. По околицях Харкова - разом із вибухотехніками їздили й наші кореспонденти. Ексклюзивний матеріал - далі.

Ця жінка показує сліди ворожих снарядів на її подвір'ї.

Вот один. Здесь беседка была. Соседский дом, но там полностью полдома снесло. Повыбивало. Ну конечно там страшно смотреть на это все. Вот здесь повырывало вон крышу. Затем полностью беседку разнесло. И вот это была кухня у них. Тоже все вывернуло.

Після таких "прильотів"- люди бачать не тільки руйнування, а й часто знаходять рештки снарядів та ракет. Вони стирчать з землі. А подекуди - можуть лежати просто у будинку. У цієї жінки снаряд пробив дах, стелю, залетів на другий поверх будинку. Там і залишився.

Ну вот дверь, дверь выломало. И благодаря вот этой балке мы остались, наверное, без ранений и живы. Иначе бы все осколки были бы внизу, где мы спали. Страшно, все в пыли, в дыму, ну и тут все погорело, мы пособирали снаряды, все. Осколочки. Вот так попробивало, попрожигало.

Біля цього будинку величезну ракету викопують екскаватором. Далі підіймають краном.

А цей касетний снаряд - дивом не розірвався, коли пробив дах будинку і впав на горищі.

Анастасія, жителька Харківської області:

Муж поліз на горище. И ловил связь там в телефоне, чтобы позвонить родственникам. И он спрятался. Если б она рванула, то мужа б убило. Он спустился. А потом он полез на горище посмотреть, есть ли там дырки. Чи побит наш шифер. А она лежит целая. Если б она в тот момент рванула, она б его там убила. Слава богу, обошлось без жертв.

Після обстрілів люди обходять свої городи - і часто знаходять в полях - "російські сувеніри".

Лариса, жителька Харківської області:

А син дзвоне - мамочка, тут таке, тут літає, тут свистить. Бігом же додому приїхали. Трошки втихомирилося. Ми прогулялися з Андрюшой, нічого не найшли. Потім верталися назад, собака, в нас ще є Барсік, ми його закрили, невеличкий. Він обнаружив. І там скоріше всього треба сказати хлопцям наверно, на полі там такі є. Снаряди. Вони не повзривались, відать, повстрявали. Дуже часто у нас тут літає свистить, і гупає.

Цього разу рятувальники зібрали цілий причіп боєприпасів та їхніх решток. Усіх мешканців Харківщини просять бути пильними. Бо часто ворог розкидає міни дистанційно.

Максим, начальник відділення піротехнічних робіт:

Всі касетні елементи розбрасуються або "Ураганом", 220 мм РСЗВ, або "Смерчем" 300 мм. "Ураган" від 40 до 80 км. А "Смерч" від 80 до 120 - максимальна дальність. В польоті дальні касети розбрасуються над позиціями або над мирним населенням. Касетні елементи як Н-210 чи Н-235, вони похожі на металеву консервну банку та ззаді знаходиться від 8 до 10 лепестків стабілізації.

Тож людей просять не підходити близько до підозрілих предметів, не чіпати й одразу викликати вибухотехніків за телефоном 101 або 102.