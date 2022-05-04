Російські міста щоденно потерпають від вибухів та пожеж. Горить у Підмосков'ї, Красноярську та Пермі. На виїзді з Бєлгорода почали утворюватися черги автівок. Власники яких забажали терміново полишити місто, після того, як в небі над ним спрацювала система ППО. Продовжить тему Євген Бригар.

У підмосковному окрузі Богородський минулої ночі горів склад поліграфічної продукції. Площа займання становила майже 34 тисячі квадратних кілометрів. Надзвичайники присвоїли пожежі третій ранг з п'яти можливих. Що стало причиною - наразі не повідомляється.

Крім того, спалахнуло ще й в Красноярську на складі поліетиленових відходів. Росіяни потроху звикають до нових реалій. Бо палає та вибухає у них майже щодня. Ось тільки за останній тиждень... Масштабна пожежа на Сахалінській ГРЕС-2, що знаходиться на Далекому Сході. Вибух на фармацевтичному підприємстві "Синтез" у російському обласному центрі Курган.

У Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка горів склад боєприпасів. У Твері згорів інститут, який виготовляв ракети для армії рф, а в підмосковному місті Корольов, де розташовано ряд підприємств космічної та ракетної промисловості, сталася масштабна пожежа в одному з цехів.

Ну, і першотравневий вибух на Пермському пороховому заводі, який виробляє заряди до реактивних систем залпового вогню, комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет і стартово-розгінні системи крилатих ракет...