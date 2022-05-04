Білорусь нарощує системи ППО на кордоні [ Редагувати ]
Військове керівництво Білорусі продовжує посилювати кордон з Україною. Станом на 4 травня, білоруські війська почали нарощувати системи протиповітряної оборони у прикордонних областях.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.Зокрема, війська РБ проводять тренування підрозділів радіоелектронної боротьби", - зазначають у Генштабі.
Як попередили в Генштабі, в подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України.
по темі
Українці вже подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло, а загальна площа такого житла наразі складає 9 мільйонів 401 тис. метрів
Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що налякані своїми великими втратами на війні
російська федерація може готувати нові провокації або ж збільшити кількість обстрілів у зв'язку зі святкуванням 9 травня
Під час бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей
В Міністерстві оборони розповіли, як росія змінила тактику у порівнянні з першими днями війни