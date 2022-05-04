Військове керівництво Білорусі продовжує посилювати кордон з Україною. Станом на 4 травня, білоруські війська почали нарощувати системи протиповітряної оборони у прикордонних областях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.Зокрема, війська РБ проводять тренування підрозділів радіоелектронної боротьби", - зазначають у Генштабі.

Як попередили в Генштабі, в подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України.