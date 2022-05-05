Шольц та Байден не визнають зміну кордонів України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Порушили питання війни на території України.
Про це пише Oldenburger Onlinezeitung.
Під час переговорів сторони порушили питання війни російської федерації проти України. Обговорили підтримку України та погодились, що наша країна повинна й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку у боротьбі з окупантами.
На їх думку росія повинна негайно припинити військові дії на території Україна, вивести свої війська й відновити територіальну цілісність нашої країни.
"Канцлер і американський президент наголосили, що вони не визнають жодних кроків, які йтимуть урозріз із територіальними суверенітетом і цілісністю України і що ці кроки не отримають жодної легітимності. Вони рішуче засудили останні висловлювання російського керівництва щодо дискредитації демократично легітимного українського керівництва", - заявив представник кабміну ФРН Штеффен Хебештрайт.
по темі
Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента росії володимира путіна припинити вторгнення на територію України
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що мир на умовах росії за підсумками війни проти України не принесе безпеки ні Україні, ні Європі
У Німеччині відреагували на рішення "Газпрому" не постачати газ Польщі та Болгарії усупереч укладеним контрактам
Голова комітету Бундестагу Німеччини із зовнішньої політики Майкл Рот заявив, що Україна може отримати від Берліна важке озброєння