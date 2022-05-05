Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Порушили питання війни на території України.

Про це пише Oldenburger Onlinezeitung.

Під час переговорів сторони порушили питання війни російської федерації проти України. Обговорили підтримку України та погодились, що наша країна повинна й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку у боротьбі з окупантами.

На їх думку росія повинна негайно припинити військові дії на території Україна, вивести свої війська й відновити територіальну цілісність нашої країни.

"Канцлер і американський президент наголосили, що вони не визнають жодних кроків, які йтимуть урозріз із територіальними суверенітетом і цілісністю України і що ці кроки не отримають жодної легітимності. Вони рішуче засудили останні висловлювання російського керівництва щодо дискредитації демократично легітимного українського керівництва", - заявив представник кабміну ФРН Штеффен Хебештрайт.