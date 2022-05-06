У росії зробили нову заяву про можливість ядерного удару по Україні чи Великій Британії [ Редагувати ]
росія не збирається застосовувати ядерну зброю в Україні. Про це заявив під час брифінгу заступник директора департаменту інформації та друку МЗС росії Олексій Зайцев.
За його словами, сценарії застосування ядерної зброї не розглядаються до завдань російського вторгнення до України. Зайцев також назвав чутки про можливий ядерний удар по Великій Британії абсурдним.
Сценарії можливого застосування ядерної зброї нами чітко прописані в російських доктринальних документах. Вони не застосовні до реалізації завдань, поставлених у ході "спеціальної військової операції в Україні".... Це навмисна брехня.
За словами дипломата, що росії "неодноразово доводилося спростовувати інсинуацію" про можливий ядерний удар. "
Москва дотримується принципів про те, що "у ядерній війні не може бути переможців, і вона не повинна бути розв'язана".
Обговорення ймовірного ядерного удару по Великій Британії у МЗС росії називають абсурдним.
Я зрозумів ваше питання як чергову незграбну спробу перемістити фокус уваги британської громадськості зі справді важливих подій, що відбуваються нині в Україні, на обговорення питань, сама постановка яких є абсурдною.
Раніше пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі національного російського телебачення заявив, що один удар ракетою "Сармат" або ядерною енергоустановкою "Посейдон" може "занурити Британію в безодню".
Нагадаємо, що 27 лютого президент росії володимир путін наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності.
Американська розвідка застерігає, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні.
Президент Зеленський у публічних промовах неодноразово закликав світ готуватися до ядерного удару росії.
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