Ленд-ліз для України: коли Байден підпише закон [ Редагувати ]
Джо Байден / Фото: Getty Images
Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України вже 9 травня. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Це спростить надання військової допомоги Україні під час боротьби з російською федерацією.
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