"Дуже цінуємо, що в День пам'яті та примирення президентка Німеччини приїхала підтримати Україну" - Зеленський [ Редагувати ]
В неділю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в День пам'яті та примирення президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала підтримати Україну.
Ми дуже цінуємо, що саме в День пам'яті та примирення, та в такий складний для нас час війни Президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала підтримати Україну. Для нас дуже важливі проголосовані в Бундестазі рішення для нашої країни. Сподіваємось на вашу підтримку і майбутнього членства України в ЄС. Дякую за візит.
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