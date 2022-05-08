В неділю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в День пам'яті та примирення президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала підтримати Україну.

Ми дуже цінуємо, що саме в День пам'яті та примирення, та в такий складний для нас час війни Президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала підтримати Україну. Для нас дуже важливі проголосовані в Бундестазі рішення для нашої країни. Сподіваємось на вашу підтримку і майбутнього членства України в ЄС. Дякую за візит.