Дитячі малюнки та листи як оберіг: у Черкасах встановили спеціальну скриньку [ Редагувати ]
Дитячі малюнки та листи як оберіг. Українські військові просять волонтерів привозити таку дитячу творчість, адже це нагадує, заради чого вони боронять Україну. У Черкасах встановили навіть спеціальну скриньку біля гуманітарного центру. Більше розкажуть мої колеги.
Ця скринька біля гуманітарного центру завжди наповнена теплом і повагою до наших захисників. Волонтери відкривають її з особливою обережністю. Тут і дорослі, і діти залишають свої листи та навіть обереги для українських воїнів.
Олена Кононенко, волонтерка:
Зараз хлопцям не до відповідей, але цей кожен лист є потужним патроном в нашу загальну перемогу, нашою зброєю і підтримкою.
Улюблена кольорова гама у дітей - це жовто-блакитні кольори. Вчителька Заріна Максименко принесла добірку творчості своїх учнів для проекту "Завдяки тобі".
Заріна Максименко, педагог:
Це на підсвідомому рівні десь закарбувалось навіть у цих малих діток, яким по 6 рочків, малюють прапор - це найулюбленіше, сердечко, я люблю тебе, моя Україно.
Дитячі яскраві листівки поїдуть на передову. А в обмін на малюнки малеча отримала квиток у кінотеатр.
Олена Щепак, авторка ідеї проекту "Завдяки тобі":
Для наших дітей важлива перемога, вони вболівають, вони в своїх листах можуть написати: "Дякую тобі, воїне, за те, шо я закінчу 4 клас". Я знаю, як нас розчулюють ці листи, я знаю як ці листи розчулять наших військових і стануть ще додатковим стимулом рухатись до перемоги, якої мив всі дуже чекаємо.
Військові такій дитячій підтримці і справді радіють. У коротких відеозверненнях завжди дякують за щирі слова і побажання.
Під час акції "Завдяки тобі" зібрали більше трьох сотень дитячих малюнків. Усі їх оцифрують і викладуть в інтернеті, щоб побачити дитячу підтримку бійців могли всі. А скринька для листів біля гуманітарного центру стоятиме аж до перемоги України над загарбниками.
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