Дитячі малюнки та листи як оберіг. Українські військові просять волонтерів привозити таку дитячу творчість, адже це нагадує, заради чого вони боронять Україну. У Черкасах встановили навіть спеціальну скриньку біля гуманітарного центру. Більше розкажуть мої колеги.

Ця скринька біля гуманітарного центру завжди наповнена теплом і повагою до наших захисників. Волонтери відкривають її з особливою обережністю. Тут і дорослі, і діти залишають свої листи та навіть обереги для українських воїнів.

Олена Кононенко, волонтерка:

Зараз хлопцям не до відповідей, але цей кожен лист є потужним патроном в нашу загальну перемогу, нашою зброєю і підтримкою.

Улюблена кольорова гама у дітей - це жовто-блакитні кольори. Вчителька Заріна Максименко принесла добірку творчості своїх учнів для проекту "Завдяки тобі".

Заріна Максименко, педагог:

Це на підсвідомому рівні десь закарбувалось навіть у цих малих діток, яким по 6 рочків, малюють прапор - це найулюбленіше, сердечко, я люблю тебе, моя Україно.

Дитячі яскраві листівки поїдуть на передову. А в обмін на малюнки малеча отримала квиток у кінотеатр.

Олена Щепак, авторка ідеї проекту "Завдяки тобі":

Для наших дітей важлива перемога, вони вболівають, вони в своїх листах можуть написати: "Дякую тобі, воїне, за те, шо я закінчу 4 клас". Я знаю, як нас розчулюють ці листи, я знаю як ці листи розчулять наших військових і стануть ще додатковим стимулом рухатись до перемоги, якої мив всі дуже чекаємо.

Військові такій дитячій підтримці і справді радіють. У коротких відеозверненнях завжди дякують за щирі слова і побажання.

Під час акції "Завдяки тобі" зібрали більше трьох сотень дитячих малюнків. Усі їх оцифрують і викладуть в інтернеті, щоб побачити дитячу підтримку бійців могли всі. А скринька для листів біля гуманітарного центру стоятиме аж до перемоги України над загарбниками.