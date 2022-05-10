Україна нині б'ється не лише за себе

9 травня у Латвії віднині - День пам'яті постраждалих та загиблих в Україні від російської агресії. Таке рішення ухвалив Латвійський Сейм. Докладніше про це - далі.

9 травня. День перемоги над нацизмом. Та квіти до Монумента Свободи у Ризі знаково покладають на знак шани загиблих... українців у новій війні.

Відтепер 9 травня у Латвії - це День пам'яті постраждалих та загиблих в Україні внаслідок російської агресії. Таке рішення ухвалив Сейм. Про абсолютну підтримку союзних Україні країн Балтії сьогодні говорила Олена Кондратюк, яка прибула до Риги з офіційним візитом. Під час виходу до журналістів - виступи спікерки Сейму та заступниці голови Верховної Ради - перервав звук мобільного додатку, який з 24-го лютого встановлений на телефонах усіх українців.

Тривоги звук. Ось так ми зараз і живемо. Ви тільки що чули сигнал тривоги так перебувають наші люди в Україні.

Дякуючи Латвії за абсолютно підтримку України віцеспікер - каже: Україна нині б'ється не лише за себе.

Олена Кондратюк, заступниця Голови Верховної Ради України:

Український народ захищає не тільки Україну, а й всю Європу. Система безпеки дала зараз дуже велику тріщину, ми розуміємо, що організація ООН, засновницею якої є Україна, не дала нам того захисту, на який ми розраховували. І сьогодні треба багато говорити про нову систему безпеки, про нову систему захисту, яка потрібна для всіх нас, для всієї Європи. Потрібне нове політичне лідерство.

Латвія - країна, яка від початку агресії підтримує Україну.

Інара Мурніеце, спікерка Саейму Латвії:

Латвія вже надала військової підтримки України у розмірі 30% від нашого воєнного бюджету. Я захоплююся мужністю і стійкістю захисників України та жителів ваших міст. Після звірств у Бучі, Європа та світ не можуть сказати, що нічого не знали. Маємо спільно перемогти росію, повністю знищити військові сили рф, послабити її економічно та виключити з усіх міжнародних організацій.

Під час зустрічі заступниця голови Верховної Ради наголосила на важливості введення шостого пакета санкцій проти рф і зокрема на енергетичній блокаді з боку країн ЄС. Також вона закликала Латвію допомогти Україні у відбудові знищених рашистами українських мирних міст.

Олена Кондратюк, заступниця Голови Верховної Ради України:

Ми сьогодні почули, що Буча перекладається з латвійської, як "дружній поцілунок". Я сподіваюся, що з вашою допомогою та лідерством місто Буча отримає дуже багато дружніх поцілунків від Латвії, взявши шефство над відбудовою та поверненням міста до життя.

На що спікерка сейму Інара Мурніеце відповіла, що Україна отримає багато поцілунків від Латвії.