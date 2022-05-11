У США вимагають росію припинити блокаду українських портів [ Редагувати ]
Подальше блокування портів України російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.
Про це повідомляє державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції та ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства", - заявив Блінкен.
Чиновник наголосив, що блокада росії не дає експортувати cільгосппродукцію, створюючи загрозу недоїдання та голоду для мільйонів людей у всьому світі.
"Блокада має припинитися", - резюмував він.
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