Прем'єр-міністр Нідерландів виступив у Раді [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив перед депутатами Верховної Ради України. Про це повідомляє народний депутат від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.
Його онлайн-звернення транслювалося в залі парламенту.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте анонсував виступу Верховній Раді в онлайн-форматі 12 травня за запрошенням президента України Володимира Зеленського.
У своєму анонсі він запевняв, що Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною проти російської агресії.
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