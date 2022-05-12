Повномасштабне вторгнення росії до України прискорює зростання цін, загрожує серйозною продовольчою кризою у світі та погіршенням економічної ситуації. Попереджає Продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Там відзначають - особливо вразлива Африка, де десятки мільйонів людей опинилися на межі виживання. Однак руйнівні наслідки відчують й на інших континентах. Як війна в Україні впливає на життя в різних куточках світу - розповість Ольга Жидецька.