Країни Африки отримають продовольчу кризу через війну в Україні [ Редагувати ]
Повномасштабне вторгнення росії до України прискорює зростання цін, загрожує серйозною продовольчою кризою у світі та погіршенням економічної ситуації. Попереджає Продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Там відзначають - особливо вразлива Африка, де десятки мільйонів людей опинилися на межі виживання. Однак руйнівні наслідки відчують й на інших континентах. Як війна в Україні впливає на життя в різних куточках світу - розповість Ольга Жидецька.
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