Лікарі та небайдужі відбудовують лікарню у Тростянці [ Редагувати ]
Місяць в окупації та місяць після. Ми продовжуємо розповідати, як оговтуються звільнені міста і села України. Зруйнований рашистами Тростянець - поступово повертається до життя. Так, там уже працює поліклініка. Як лікують місто після "руського міра" - дивіться далі.
Без сліз дивиться не можна.
Тростянецька лікарня до нашестя ворогів була взірцевим медзакладом європейського рівня. А після визволення міста - сама стала пацієнтом, що потребує складної реабілітації.
Ольга Салєєва, співробітниця лікарні:
Тут було все в жахливому стані, кисневі балони валялись по всій території лікарні, вони були розвернуті отак, плоскостю, отак порозривало їх. Це інфекційне відділення, воно було дуже розбите, все там і криша, дах на ньому теж розбитий. По всій лікарні все було вибито, загалом 68 чи 66 снарядів попало в лікарню.
Тростянець окупували з перших днів війни. Вулиці та подвір'я середмістя одразу заполонила важка артилерія, з якої обстрілювали сусідню Охтирку. А от лікарню, що розташована на околиці, ворог спочатку не чіпав. Тільки через постійні повітряні тривоги довелося перебазуватись до підвалу.
Тут не народжували, поки ще було тихо, потім, коли гасили, народжували всі в підвалах, і воду туди носили все.
В лікарні тоді перебувало до півсотні пацієнтів, зокрема й породіллі. Жодного - медики не залишили без уваги. Більшість - одужали, а 12 після звільнення Тростянця евакуювали до інших медзакладів.
Дарина Мартиненко, акушер-гінеколог Тростянецької лікарні:
І душова кабінка, все розбите, все, і вікна були, і дирка і стени, все…тут жінки після кесарева розтину були.
Лікарка розповідає, сама наважилась на евакуацію з міста заради дитини.
Дарина Мартиненко, акушер-гінеколог Тростянецької лікарні:
Було дуже страшно, в нас і у дворі бахкало, і снаряди лежали везде, так шо…поняли? Якби не дитина, може б ходила до останнього, але виїхала. Поки їхали, нам в дорозі кажуть, все, звільнили Тростянець і ми зразу додому, ми даже ніде не залишались, ми проїхали всю Україну і вернулись зразу додому.
Наступного ж дня жінка поспішила на робоче місце. А тут з потроєною енергією весь персонал взявся розчищати завали. Спочатку самотужки, потім приєднались містяни, приїхали добровольці з обласного центру. Вигрібали купи скла, цегли, підпирали стіни та плити перекриття, вибивали пошкоджені віконні рами. Робота кипить і по сей день.
Щоб вони не прийшли ще раз і не добили нас, оцього тільки боюся, все решта нормально, переживемо, все буде Україна.
Одразу відчинили для хворих кабінети, що постраждали найменше, - УЗД, лабораторія. Лікарі поліклініки тимчасово приймають в дитячому відділенні. В лікарні квапляться засклити приміщення для інших спеціалістів.
Ольга Стефанко, мешканка Тростянця:
Хворіють дітки, хворіють.. Приходимо, а сьогодні я у хірурга була, стоматолога, дуже надіємося, що скоро зроблять ремонт.
Вже найближчим часом будуть приймати пацієнтів терапевтичне та пологове відділення.
Дарина Мартиненко, акушер-гінеколог Тростянецької лікарні:
Ми кожен день мріємо про те, що сюди ходимо, прибираємо, щось робимо, стараємося, тому що всі хочуть працювати, всі хочуть, щоб дітки народжувались.
А про самих медиків тим часом турбуються волонтери - привозять гарячі обіди.
Волонтери нам готують, фірма яка не знаю.
Благодійники з-за кордону подарували кілька машин швидкої допомоги, обіцяють медичне обладнання. Українські доброчинці жертвують кошти та будматеріали.
Анатолій Плахтиря, генеральний директор Тростянецької лікарні:
Лікарня має надію, не то, що надію, а мабуть, це й буде, я впевнений, в тому що наша лікарня стане на ноги, стане ще красивішою, кращою, колектив у нас дуже здібний і практично всі працюють з ентузіазмом.
Реабілітація закладу триває, шрами на будівлі ще довго нагадуватимуть про страшні часи, але відкрита лікарня для тростянчан - це ознака одужання всього міста.
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