"Жодних нацистів в Україні немає": канцлер Німеччини поставив на місце путіна [ Редагувати ]
У п'ятницю, 13 травня, відбулася телефонна розмова канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом рф володимиром путіним, під час якого німецький політик закликав до припинення вогню, і запевнив, що жодних "нацистів" у владі в нашій країні немає.
Про це федеральний канцлер повідомив у своєму Twitter-акаунті.
"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з путіним: в Україні має бути припинення вогню якнайшвидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив Шольц.
На сайті Кремля повідомляється, що путін поскаржився голові німецького уряду на блокування українською стороною переговорів. російський диктатор вкотре намагався виправдати напад на Україну так званим "захистом Донбасу" та цинічно звинувачував захисників Маріуполя у тому, що вони нібито порушують міжнародне гуманітарне право.
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