На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак окупантів та знищили ворожу техніку [ Редагувати ]
Українські військові на Донбасі відбили 10 атак російських військ. Також були знищені танки, артилерійські системи та броньована техніка ворога. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів.
Крім того, підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
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