Війну так і не оголосив, мобілізацію - теж. За цьогорічним парадом у москві спостерігав увесь світ. Бо сценаріїв було багато: від оголошення офіційної війни Україні, до анонсу ядерного удару. Втім, путін обійшовся стандартними: "бандерівці нас провокували", "на Донбасі чинили геноцид" та "у всьому винне НАТО".

Тож чому у росії так і не оголосили мобілізацію? Богдан Вербицький проаналізував і політичну, і військову складову цього питання.

Чи прийде час війни 9 травня? - Це питання ставили собі усі - як в Україні, так і за кордоном. Чи зважиться, зрештою, Путін оголосити війну Україні? З усіма її наслідками...

Богдан Вербицький, кореспондент:

Окрім "с праздніком", Путін ще багато чого сказав на тому параді. Був і історичний екскурс про князя Ігоря та Мономаха, і про невідворотність війни, і про захист Донбасу. Ну і про нас з вами - про нацистів та бандерівців, він звісно не забув. Але - він не сказав головного: мобілізацію не оголосив, а війну війною так і не назвав. Але чому?

Олександр Невзоров, журналіст, публіцист:

Были готовы к чему угодно. Были, скажем так, подготовлены к любой агрессивной речи, к любой дикости, к любым проявлениям очередного державного маразма, но увидеть вот просто шлёпающего губами, раздавленого и абсолютно идеально-серого человека.

Тарас Загородній, політолог:

Тон виступу Путіна не відповідав як лідеру війни. Тобто, це не полководець. Дуже тухло, я б сказав. Без натхнення. Це не лідер війни. Це одразу відчули росіяни. Що парад був ніяким, що Путін нічого не сказав.

Нічого нового. Але риторика, звісно, войовнича! І у всьому вже, традиційно, винні НАТО.

Володимир Путін, президент РФ:

В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе. Вторжение в наши исторические земли. Включая Крым. В Киеве заявляли о применении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий.

Тому й напали на Україну! Бомбардують наші міста та знищують навіть мирне населення. (Хоча і своїх втрат немало). І їх потрібно компенсувати!

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Катастрофічний брак професійних кадрів, особливого складу. Саме професійного. Та навіть той бойовий склад, що в них є наразі, він не здатний компенсувати втрати війни в Україні.

Бо їх багато - більше 25 тисяч. Тому логічно, що більшість і військових експертів, і журналістів очікувала на початок повномасштабної мобілізації. І офіційне оголошення війни Кремлем - найлогічніше її пояснення. Але, на практиці, все складніше, ніж в теорії.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Мобілізувати від 500 до 800 тисяч громадян Російської Федерації, які добровільно пішли б воювати, ну це програма "Фіаско" взагалі. Чому? Тому що з кінця лютого, на початок березня в Росії вже почалася скрита мобілізація. Скрита мобілізація за рахунок добровольців. Вона компенсувала менше, ніж 10 відсотків від тих втрат, які понесла в Україні. Добровольців зібралося менше, ніж 2 з половиною тисячі чоловік. Це компенсація? Ну це смішна компенсація.

Тарас Загородній, політолог:

Сама ідея мобілізації непопулярна у людей. Приблизно за різними показниками, це 80 відсотків. Чому це так? Тому що підтримка війни в Росії вона більше є пасивною. Тобто, росіяни готові підтримувати війну, але не готові самі брати участь.

Бо вдома, по телевізору, ж зручніше дивитися, ніж в окопі сидіти! Про "якість" подібних призовників годі й казати.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Ці люди вони будуть більш схильні до того, щоб йти в "самоволку", щоб дезертирувати. Більш того, я не виключаю навіть бунтів на розділі полків, підрозділів, батальйонно-тактичних груп.

А вони ВЖЕ відбуваються. Навіть серед тих росіян, хто ЗАРАЗ воює в Україні. Ось, приміром, перехоплення СБУ. Аби "навести в лавах лад" до кадрових військових РФ приїхав цілий генерал!

Ну Мурадов приехал, показательный суд устроил, потому что никто не хотел ехать вперёд дальше. Ну ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. Ну и сами парни были не готовы. И всё. Он вчера ротных раз**л показательно. Раздел нах***. Руки завязал...

Ще один аргумент проти "офіційної" війни - політичний. Рішення буде не тільки непопулярне, а й битиме... особисто по Путіну!

Тарас Загородній, політолог:

Якщо він оголосить мобілізацію, він тим самим визнає, що війна в Україні пішла не так. Що армія розбита і тому повинно мати додаткову кількість людей, які б ішли зараз воювати, заради імперських амбіцій Росії.

Маєте такі амбіції? Утримуйте відповідну армію. Парадокс, але вона (армія) - головний аргумент, що грає ПРОТИ мобілізації в РФ. Занадто багато призовників і занадто мало потужностей.

Олекснадр Коваленко, військовий експерт:

Немає достатньо оснащення. Немає спорядження. Немає, знову ж таки, банально камуфляжу. Немає в що їх обути, вдягнути та відправити. Яку техніку бойову ви їм дасте? Вже дефіцит бойової технікою, зі спорядженням.

Офіційно танків у Росії як... Ну дуже багато. Близько 13 тисяч. З них 10 - законсервовані. Що це означає? Всі вони стоять на спеціальних стоянках. Додаємо дощ, сніг, морози, вітер, сонце, КОРУПЦІЮ і отримуємо....

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Вони заведуться десь відсотків на 10, а то й менше того. Всі 30 років уся ця техніка, яка зберігалася на складах, вона не обслуговувалася. Тобто, 30 років, якщо танк знаходився на консервації, саме на російській базі, на російському конверсійному складі, то це зовсім інша справа.

Теж саме з вантажівками. Це приміром - кадри аукціону. Продають військову законсервовану техніку. Ціни різні, стан - теж.

Ну вот конечно состояние желает лучшего. По кузову уже видите, во... переварено. +

Чи може відсутність мобілізації зупинити війну? - Поки що ні. Бо втрати у Росії великі, але не катастрофічні. Поки що. Та й риторика Путіна не змінюється.

Тарас Загородній, політолог:

Він сказав, що вони воюють на своїй території. Це означає, що це є остаточне вирішення, що це війна на винищення. Вони взагалі хочуть винищити питання існування України в історії Росії.

Олександр Невзоров, журналіст, публіцист:

Если он есть, этот фактор садизма, то его нельзя недооценивать. И он является определяющим и ключевым. В основе садизма - сотрейшее чувство получения удвольствия от смертей, крови, мук. И от невозможности получить это иным способом. Дальше всё зависит от персональных возможностей садиста.

Який, поки що, зупинятися не збирається. Але ми - теж, бо на своїй землі.