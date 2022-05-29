Лідерка українського карате, олімпійська віце-чемпіонка Анжеліка Терлюга перемогла на чемпіонаті Європи, який проходить у турецькому Газіантепі. Про це повідомляє Федерація карате України.

Золота Анжеліка Терлюга! Чемпіонка Європи 2018, срібна призерка Олімпійських ігор, Чемпіонка Європи 2022!



У фінальному поєдинку перемогла олімпійську чемпіонку Івет Горанову 11:3!

На шляху до фіналу 30-річна одеситка здолала іспанку Карлоту Фернандес (9:0), хорватку Ему Сгарделлі (3:1), Мадіну Садигову з Азербайджану (8:0) та італійку Вероніку Брунорі (2:1), а у вирішальній сутичці зійшлася з олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 Івет Горановою з Болгарії.

Принциповості фіналу додавав той факт, що на всіх значних турнірах Анжеліка незмінно програвала суперниці з Болгарії.

Бій Терлюги - з 40:30.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Анжеліка Терлюга завоювала Україні срібну медаль.