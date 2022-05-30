З 30 по 31 травня відбудеться засідання Європейської ради, яке присвятять Україні, питанням енергетики та продовольчої безпеки, а також обороні, зважаючи на повномасштабну війну країни-терориста рф проти нашої держави.

Про це повідомили на офіційному сайті Євроради в запрошенні до участі в засіданні від імені президента ЄР Шарля Мішеля.

Засідання розпочнеться у понеділок, 30 травня, о 16:00 за брюссельським часом, а за київським - о 17:00. Триватиме воно два дні.



"Ми розглянемо ситуацію в Україні на нашому першому робочому засіданні, і Президент Зеленський приєднається до нас по відеозв'язку на початку цієї дискусії", - йдеться в тексті запрошення.

У тексті також наголосили, що Україна демонструє мужність та гідність перед обличчям російського агресора та його звірствами, у той час як ЄС продовжує непохитно підтримувати українську державу гуманітарно, фінансово, військово та політично.

"Ми продовжимо чинити тиск на росію. Наша єдність завжди була нашим найсильнішим активом. Це залишається нашим керівним принципом", - наголосив Шарль Мішель.



Він запевнив, що допомога Україні в завдоволенні її потреб у ліквідності було, є і буде одним із найголовніших завдань Євросоюзу та партнерів.

"Ми також обговоримо, як найкраще організувати нашу підтримку відновлення України, оскільки відновлення країни потребуватиме великих глобальних зусиль", - написано в запрошенні.

Також темами спецаільного засідання Європейської ради будуть питання енергетики, глобальної продовольчої безпеки та оборони, пов'язаної з війною країни-агресора росії проти України.