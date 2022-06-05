Російська пропаганда з уст британського професора. Студенти Шотландського університету вже кілька років борються із прокремлівською позицією викладача Тіма Гейворда. Серед них і студентка з України Квітка Перегінець. Які заяви поширює професор та чому критики вважають їх небезпечними - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Единбурзький університет - один із найбільших та найпрестижніших у світі. За результатами досягнень в освіті та науці, він входить до двадцятки найкращих вишів, лише на позицію нижче легендарного Єльського університету. Цей заклад особливо пишається своєю школою соціальних та політичних наук. Її викладачем є професор Тім Гейворд. Останні п'ять років - його діяльність зосереджується навколо того, що він називає "боротьбою з пропагандою та західними медіа".

Тім Гейворд, професор університету Единбургу:

У розумінні того, наскільки сильно нас обманює західна преса, ситуація в Алеппо особисто для мене і для багатьох людей стала лакмусовим папірцем. Бо тоді з'явилися два протилежні пояснення того, що сталося. І було незрозуміло, яке з них - правдиве. Для мене це стало поворотним моментом і я занурився в цю тему.

Дуже швидко боротьба професора з західною пресою звелася до поширення російської пропаганди. А на своїх лекціях він почав повторювати студентам кремлівські заяви. Зокрема, що сирійські волонтери організації "Білі шоломи" допомогли інсценувати хімічну атаку в передмісті Дамаска. А з початком війни в Україні у своїх соцмережах Гейворд почав поширювати інформацію із путінських методичок.

Українські фашисти сказали, що усунуть та вб'ють Зеленського, якщо він продовжить мирні перемовини із путіним. США їх підтримують.

Квітка Перегінець, студентка Единбурзького університету:

Я не очікувала, що в університеті в Шотландії може бути така людина, британець, який жив і виріс в Британії, це ж не те, щоби він сидить у москві й слухає російську пропаганду. Я думаю, що він може бути агентом кремля, може ним і не бути, але небезпечним є те, що він досі має платформу для поширення таких наративів.

Квітка - студентка третього курсу факультету історії та політики. Від курсу Гейворда вона особисто відмовилася. Але слідкує за його лекціями та заявами. Професор, приміром, повторював за росіянами, що у розбомбленому пологовому будинку в Маріуполі не було пацієнтів, а лише вояки. А після розвінчання цієї теорії перекинувся на іншу - що це могла бути атака українців.

Квітка Перегінець, студентка Единбурзького університету:

Студенти, як правило, мають віру в те, що їхні професори викладають мовою перевірених фактів, а не кремлівської пропаганди. І друга небезпека в типі наративів, поширених науковцями, як Гейворд, полягає в тому, що в них не фігурує Україна та українські інтереси. Тобто 400 років історії відносин України та росії, які функціонували в рамках колоніальних відносин - репресій, заборони української мови, розстріляного відродження, голодомору і так далі, все це зводиться просто до НАТО та росії.

Усі звернення студентів до адміністрації не дали жодних результатів. В університеті наполягають, що професор не пропагує особистих поглядів на лекціях. А поза навчальним закладом може думати й говорити що хоче. Але от у парламенті та уряді з цим не погоджуються.

Роберт Галфон, депутат парламенту Великої Британії:

У Единбурзі професор Тім Гейворд перепостив представника росії в ООН, що атака на Маріупольську лікарню була фейковою, а у Лестері Том Маккормак говорить про абсурдну дезінформацію з обох сторін та хвалиться виступом на "Раша Тудей". Чи звернетеся ви до цих університетів напряму, щоб зупинити діяльність ідіотів, які підтримують звірства путіна в Україні?

Надхім Загаві, міністр освіти Великої Британії:

Дякую за підняття цього питання. Заммінстра з вищої освіти вже працює над ним і контактує з цими університетами. Путін та його поплічники мають згубний вплив на будь-кого у цій країні, купуючи їхні брехливі розповіді. Я повторюю: це брехливі та небезпечні наративи й ми будемо з ними жорстко боротися.

Та ось вже п'ять років професор продовжує просувати кремлівські побрехеньки, видаючи їх за альтернативну думку. І наполягаючи, що західна преса часто упереджена.

З інтерв'ю Тіма Гейворда, професора університету Единбургу:

Моя точка зору, що для здобуття знань потрібне розслідування, дослідження та аргументація. І якщо відтепер вважати будь-який сумнів дезінформацією, то це небезпечний шлях.

А от студентка Квітка вважає, що небезпеку становить саме пропаганда професора. Саме тому привертає увагу преси та адміністрації університету до його заяв.

Квітка Перегінець, студентка Единбурзького університету:

Боротися з брехнею, яка впливає на розуміння України у світі важливо, тому що коли закінчиться фізична війна, а вона закінчиться українською перемогою, інформаційна війна, культурна війна, вона буде продовжуватися. І тим що ми зараз боремося з такими наративами, ми собі полегшуємо життя наперед.

У Британії влада не має права втручатися у внутрішні питання вишів. Але в міністерстві освіти попередили про репутаційні наслідки, якими загрожують неправдиві заяви професорів.

Шотландський професор далеко не єдиний науковець у Великій Британії, якого критикують за поширення кремлівської пропаганди. Такі викладачі є і в інших вишах, зокрема й Лондоні. Але місцеві університети пишаються абсолютною свободою слова та заохочують дебати. Тож навряд чи варто чекати будь-яких обмежень викладачів у висловлюваннях, щоби потім не звинувачували в цензурі.