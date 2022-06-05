В росії визнають, що вони починають програвати інформаційну війну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Жителі тимчасово окупованих територій України не вірять російській пропаганді.

Для "правильного зомбування" федеральна служба безпеки рф склала методичку, в якій вказала головні заклики для пропагандистів. Вони нібито повинні показати злочинність намірів українських військових та вибілити російських окупантів.

Серед головних правил російської пропаганди: