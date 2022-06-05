"ФСБ визнає, що росія програє інформаційну війну" - РНБО [ Редагувати ]
В росії визнають, що вони починають програвати інформаційну війну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Жителі тимчасово окупованих територій України не вірять російській пропаганді.
Для "правильного зомбування" федеральна служба безпеки рф склала методичку, в якій вказала головні заклики для пропагандистів. Вони нібито повинні показати злочинність намірів українських військових та вибілити російських окупантів.
Серед головних правил російської пропаганди:
- використання образу "вежливых людей" 2014 року (відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз'єднання);
- відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання);
- кадри спільних дій російських і "правильних" українських солдатів проти українських "нацистів і бандерівців";
- звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в росії та в світі;
- вербування людей, які контактують з великою кількістю місцевих жителів - викладачів, таксистів, працівників сфери обслуговування тощо.
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